أضرت بمنشآت حيوية.. أوكرانيا تدمر عشرات المسيّرات الروسية
قالت أوكرانيا إنها دمرت عشرات المسيرات والصواريخ التي أطلقتها روسيا باتجاه البلاد، وألحقت أضرارًا بمنشآت حيوية منها محطات حرارية ومائية في وسط وغرب أوكرانيا.
وذكر الجيش الأوكراني أن قواته الجوية دمرت 58 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا الليلة الماضية من إجمالي 60 مسيرة، إلى جانب 26 من إجمالي 39 صاروخا.
فيما قال مزوّد الطاقة الأوكراني"دتيك" في بيان، "استهدف المحتلون 3 محطات للطاقة الحرارية تابعة لشركة +دتيك+".. لحقت أضرار جسيمة بالمعدات، بعد الهجوم، وبدأ المهندسون يتعاملون مع تبعاته".
بدورها قالت شركة "أوكرانرجو" المشغلة لشبكة الكهرباء إن الهجمات الروسية أصابت محطات حرارية ومائية في وسط وغرب أوكرانيا، وفقًا لما ذكرت "رويترز".
وأوضحت، اليوم الجمعة، على تطبيق "تيليغرام": "ضرب الروس مرة أخرى، الليلة الماضية، منشآت الطاقة في هجوم ضخم ومركب"، مضيفة أن "محطات للطاقة الحرارية والكهرومائية في المناطق الوسطى والغربية تضررت".
وقال مسؤولون محليون إن القوات الروسية هاجمت البنية التحتية في منطقة كاميانسكي بالقرب من مدينة دنيبرو. وأضافوا أن شخصًٍا واحدًا على الأقل أصيب.
ولفت وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو عبر "فيسبوك"، إلى أن منشآت للكهرباء في مناطق دنيبروبتروفسك وبولتافا وتشيركاسي تعرضت أيضًا للهجوم، مبينًا أنه "تم استهداف منشآت توليد كهرباء بطائرات مسيّرة وصواريخ".