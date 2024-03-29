أضرت بمنشآت حيوية.. أوكرانيا تدمر عشرات المسيّرات الروسية

قالت أوكرانيا إنها دمرت عشرات المسيرات والصواريخ التي أطلقتها روسيا باتجاه البلاد، وألحقت أضرارًا بمنشآت حيوية منها محطات حرارية ومائية في وسط وغرب أوكرانيا.

وذكر الجيش الأوكراني أن قواته الجوية دمرت 58 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا الليلة الماضية من إجمالي 60 مسيرة، إلى جانب 26 من إجمالي 39 صاروخا.

فيما قال مزوّد الطاقة الأوكراني"دتيك" في بيان، "استهدف المحتلون 3 محطات للطاقة الحرارية تابعة لشركة +دتيك+".. لحقت أضرار جسيمة بالمعدات، بعد الهجوم، وبدأ المهندسون يتعاملون مع تبعاته".