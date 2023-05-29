كليجدار أوغلو بعد خسارة الانتخابات: حزينٌ بسبب "المشكلات" التي ستواجهها تركيا

قال المرشح الرئاسي التركي كمال كليجدار أوغلو إنه "سيواصل قيادة النضال"، وذلك بعد أن خسر السباق إلى الرئاسة في الانتخابات التي وصفها بأنها "أكثر انتخابات غير عادلة منذ سنوات" في مواجهة الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، لافتا إلى أنه حزينٌ بسبب "المشكلات" التي ستواجهها تركيا.

وأضاف كليجدار أوغلو، الذي حصل على نحو 47.9 بالمئة من الأصوات في جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة التركية اليوم الأحد، في تصريحات من أنقرة، أن "النتائج أظهرت رغبة الناس في تغيير الحكومة الاستبدادية".

وأشار إلى أنه حزين بسبب "المشكلات" التي ستواجهها تركيا.

أما زعيمة الحزب الصالح التركي المعارض، ميرال أكشينار، فهنأت الرئيس رجب طيب أردوغان على فوزه بجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية اليوم الأحد، لكنها قالت إنها ستواصل مسيرتها كمعارضة.

وأضافت أكشينار في تصريحات من أنقرة أن النتائج أظهرت أن "هناك درساً كبيراً يحتاج أردوغان إلى تعلمه"، مشيرة إلى أنها تأمل في أن يكون أردوغان رئيساً لجميع الأتراك.