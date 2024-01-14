تأهب في 12 منطقة بأوكرانيا تحسبا لغارات روسية

وبحسب وزارة التحول الرقمي، تم الإعلان أيضًا عن حالة تأهب للغارات الجوية في أجزاء من منطقتي خيرسون وزابوروجي التي تسيطر عليها القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى جمهورية دونيتسك.

ويشن الجيش الروسي هجمات صاروخية على منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات الأوكرانية؛ ردًا على هجمات القوات الأوكرانية، ويتم الإعلان عن حالة تأهب من الغارات الجوية في أوكرانيا كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.

وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية، ألكسندر بروكودين، المعين من قبل السلطات الأوكرانية في قناته على تيليغرام، إن البنية التحتية للميناء تضررت في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من منطقة خيرسون.

وفي المقابل، قال مصدر مطلع على الوضع إن القوات الأوكرانية نفذت يوم أمس واليوم 95 ضربة على 9 أهداف على الضفة اليسرى لنهر الدنيبر في منطقة خيرسون، مؤكدا أن القوات الأوكرانية نفذت 26 ضربة على معسكرات القوزاق، وأليشكي، وبيشانوفكا، وكورسونكا، ودنيبرياني، وبودستيبنوي، وسولونتسي، وجورنوستايفكا، وساجي.