منظمة حقوقية: إيران أعدمت 63 سجيناً خلال أسبوعين

أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ومقرها أوسلو، الخميس، أن السلطات الإيرانية أعدمت 63 سجيناً في مختلف سجونها خلال أسبوعين.

وذكرت المنظمة في تقرير لها أن إيران نفذت حالة إعدام كل 5 ساعات، خلال الفترة من 14 أبريل/نيسان إلى 30 من الشهر ذاته، لتبلغ حالات الإعدام منذ بداية العام 171 حالة.

وقال محمود أميري مقدم مدير المنظمة: "عدم رد الفعل يمهد لمزيد من عمليات الإعدام، وعلى الدول التي تلتزم بحقوق الإنسان وتقيم علاقات دبلوماسية مع إيران الرد على تلك الموجة".

وأوضحت المنظمة أن هناك ما لا يقل عن 16 مواطنًا بلوشيًا و6 مواطنين أفغان و3 نساء من بين الذين تم إعدامهم.