مقتل إسرائيلي وإصابة 5 بهجوم على مستوطنة في الضفة الغربية

قُتل مستوطن إسرائيلي، مساء السبت، وأصيب عدد آخر بجراح مختلفة بعد إطلاق مسلح فلسطيني النار على مستوطنة كريات أربع في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إن رجلاً يبلغ من العمر 60 عاماً قتل في حادثة إطلاق في مستوطنة كريات أربع في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وعرف من بين المصابين عوفر أوحنا وهو أحد كبار قادة الاستيطان في منطقة الخليل، وحالته خطيرة وخضع لعملية جراحية.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه قتل منفذ العملية ويبحث عن منفذين محتملين آخرين.

وقالت وسائل إعلام عبرية، في وقت سابق، إن 6 إسرائيليين على الأقل، بينهم رجل وابنه، أصيبوا جراء عملية إطلاق النار على حي جفعات، في مستوطنة كريات أربع حيث يعيش عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير.

وقال بن غفير عبر حسابه على موقع "تويتر" بعد العملية إن "عائلته بأمان بعد إطلاق النار، وإن قوات الأمن الإسرائيلية طلبت من عائلته عدم مغادرة المنزل".

وحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي، فإنه "بعد ورود أنباء عن إطلاق النار في الخليل، تم تحديد منفذ العملية على الفور من قبل ضابط أمن، وبدأت قوات الجيش الإسرائيلي في تفتيش المنطقة بحثا عن مشتبه بهم إضافيين".