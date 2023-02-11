ألمانيا تتهم الصين بممارسة "تجسس سياسي" ضدها

أعلن رئيس جهاز المخابرات الداخلية الألماني، في مقابلة صحفية نُشرت اليوم السبت، أنه يخشى أن توسع الصين أنشطة التجسس ضد برلين، وأن بكين تركز بشكل متزايد على التجسس السياسي.

وقال توماس هالدنفانج رئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور (المخابرات الداخلية) لصحيفة فيلت أم زونتاج: "الصين تطور أنشطة تجسس ونفوذ واسعة النطاق".

وأضاف المسؤول الألماني: "يجب أن نكون مستعدين لزيادة هذه الأنشطة في السنوات القادمة"، محذرا من أن الاعتماد الاقتصادي على الصين "يمكن استغلاله في النفوذ السياسي".