ألمانيا تتهم الصين بممارسة "تجسس سياسي" ضدها
أعلن رئيس جهاز المخابرات الداخلية الألماني، في مقابلة صحفية نُشرت اليوم السبت، أنه يخشى أن توسع الصين أنشطة التجسس ضد برلين، وأن بكين تركز بشكل متزايد على التجسس السياسي.
وقال توماس هالدنفانج رئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور (المخابرات الداخلية) لصحيفة فيلت أم زونتاج: "الصين تطور أنشطة تجسس ونفوذ واسعة النطاق".
وأضاف المسؤول الألماني: "يجب أن نكون مستعدين لزيادة هذه الأنشطة في السنوات القادمة"، محذرا من أن الاعتماد الاقتصادي على الصين "يمكن استغلاله في النفوذ السياسي".
وتابع هالدنفانج: "تنتهج الصين استراتيجية طويلة الأمد لتحقيق أهدافها.. القيادة السياسية تستغل بالفعل قوتها الاقتصادية، الناتجة أيضا عن العلاقات المكثفة مع الاقتصادات الألمانية والأوروبية، لتحقيق أهداف سياسية".
وتعيد الحكومة الألمانية تقييم علاقاتها الاقتصادية مع دول مثل الصين بعد أن كشفت الحرب الأوكرانية عن المخاطر التي تترتب على اعتماد برلين المستمر منذ سنوات على روسيا في مجال الطاقة.
وفي تقرير استراتيجي اطلعت عليه رويترز أوصت وزارة الاقتصاد بإملاء متطلبات أكثر صرامة على الشركات التي تتعامل مع الصين.