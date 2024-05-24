3 رؤساء إيرانيين سابقين غابوا عن تشييع رئيسي

غاب 3 رؤساء إيرانيين سابقين عن مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، التي جرت في 5 مدن من بينها العاصمة طهران.

وتم دفن رئيسي ورفاقه، يوم الخميس، بعد 3 أيام من التشييع في مدن تبريز وقم وطهران وبيرجند، فيما كانت المحطة الأخيرة في مدينة مشهد، مركز محافظة خراسان الرضوية، شمال شرقي إيران.

والأربعاء جرت مراسم التشييع الرئيسة والمركزية في العاصمة طهران، وأقام المرشد الأعلى علي خامنئي صلاة الجنازة بحضور شخصيات سياسية وعسكرية إيرانية وأجنبية.

ولم تظهر وسائل الإعلام الإيرانية أي صورة لحضور الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، وسلفه المتشدد محمود أحمدي نجاد، والرئيس الأسبق زعيم الإصلاحيين محمد خاتمي.

واكتفى الرؤساء الثلاثة بإصدار بيان رسمي للتعزية نشرته وسائل الإعلام الإيرانية، فيما ظهر نجاد في مجلس عزاء أقامه مجلس خبراء القيادة، يوم الإثنين، وهو يرتدي قميصًا أبيض عرّضه لانتقادات واسعة.