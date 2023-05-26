إطلاق النار على فلسطيني تسلل داخل مستوطنة جنوب الخليل
أطلق حراس الأمن الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، النار على شاب فلسطيني بعد محاولته تنفيذ عملية طعن داخل مستوطنة قرب الخليل.
وأعلنت، لاحقاً، وسائل إعلام اسرائيلية مقتل الفلسطيني.
وأفادت مصادر إسرائيلية، بأن فلسطيني تسلل إلى مستوطنة تانا عومريم جنوب الخليل، وسرعان ما دوت صافرات الإنذار للاشتباه بعملية تسلل إلى داخل المستوطنة.
وطُلب من المستوطنين إغلاق المنازل، وعدم مغادرتها حتى إشعار آخر، وحُظرت حركة المرور داخل المستوطنة.
وذكرت المصادر، أن الفلسطيني المتسلل حاول الوصول إلى كنيس داخل المستوطنة لتنفيذ عملية طعن، لكن حارس الأمن هناك أطلق النار عليه، فيما لم توضح المصادر، خطورة الإصابة التي تعرض لها الفلسطيني.
كما هرعت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، إلى المستوطنة وشرعت بأعمال بحث داخل وفي محيط المستوطنة، عن منفذين آخرين محتملين كانوا برفقة الشاب الذي تسلل للمستوطنة.