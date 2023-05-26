إطلاق النار على فلسطيني تسلل داخل مستوطنة جنوب الخليل

أطلق حراس الأمن الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، النار على شاب فلسطيني بعد محاولته تنفيذ عملية طعن داخل مستوطنة قرب الخليل.

وأعلنت، لاحقاً، وسائل إعلام اسرائيلية مقتل الفلسطيني.

وأفادت مصادر إسرائيلية، بأن فلسطيني تسلل إلى مستوطنة تانا عومريم جنوب الخليل، وسرعان ما دوت صافرات الإنذار للاشتباه بعملية تسلل إلى داخل المستوطنة.

وطُلب من المستوطنين إغلاق المنازل، وعدم مغادرتها حتى إشعار آخر، وحُظرت حركة المرور داخل المستوطنة.