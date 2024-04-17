الصين: مؤتمر السلام حول أوكرانيا يحتاج جهودا كثيرة

أكدت الصين، الأربعاء، ضرورة القيام "بالكثير من الجهود" قبل عقد مؤتمر سلام حول أوكرانيا في سويسرا.

ويأتي ذلك، غداة إعلان المستشار الألماني أولاف شولتس، أن الصين وافقت على دعم الاجتماع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان: "حسب علمنا فإن الاجتماع المعني لا يزال قيد الإعداد وما زال هناك الكثير من الجهود التي يتعين القيام بها".

وأضاف جيان، أن "السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الأوكرانية هو الجلوس على طاولة المفاوضات"، بحسب وكالة "فرانس برس".