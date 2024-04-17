الصين: مؤتمر السلام حول أوكرانيا يحتاج جهودا كثيرة
أكدت الصين، الأربعاء، ضرورة القيام "بالكثير من الجهود" قبل عقد مؤتمر سلام حول أوكرانيا في سويسرا.
ويأتي ذلك، غداة إعلان المستشار الألماني أولاف شولتس، أن الصين وافقت على دعم الاجتماع.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان: "حسب علمنا فإن الاجتماع المعني لا يزال قيد الإعداد وما زال هناك الكثير من الجهود التي يتعين القيام بها".
وأضاف جيان، أن "السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الأوكرانية هو الجلوس على طاولة المفاوضات"، بحسب وكالة "فرانس برس".
والثلاثاء، صرح المستشار الألماني أولاف شولتس في بكين أنه طلب من الرئيس الصيني شي جينبينغ الضغط على روسيا حتى يوقف فلاديمير بوتين "حملته العبثية" في أوكرانيا.
وأكد شولتس أنه اتفق مع الرئيس الصيني على دعم مؤتمر السلام في أوكرانيا، الذي تعتزم سويسرا تنظيمه في 15 و16 يونيو.
ووصل المستشار الألماني إلى الصين الأحد مستهلّا جولة يهدف خلالها إلى تعزيز العلاقات الاقتصاديّة مع أكبر شريك تجاري لبرلين، وهي الزيارة الرسمية الثانية له للعملاق الآسيوي منذ توليه منصبه نهاية 2021.