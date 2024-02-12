فوز ألكسندر ستاب بالرئاسة في فنلندا
فاز رئيس الوزراء الفنلندي الأسبق المحافظ ألكسندر ستاب في الانتخابات الرئاسية، على خصمه وزير الخارجية الأسبق بيكا هافيستو.
وبفوزه سيتولى ستاب منصباً اكتسب المزيد من الأهمية بعد انضمام البلاد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وازدياد التوتر مع روسيا المجاورة على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وحصل ستاب على 51,7% من الأصوات بعد فرز 98,3% منها، وأدلى 70,7% من الناخبين البالغ عددهم حوالى 4,3 ملايين بأصواتهم في هذه الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
وقال ستاب بعد نشر النتائج المؤقتة: "الأمر الوحيد الذي أفكّر به الآن هو الامتنان، إنه انتصار كبير للديمقراطية في فنلندا"، وأضاف: "هذا أكبر شرف في حياتي".
وعلى رغم أن صلاحياته محدودة مقارنة برئيس الوزراء، لكن الرئيس الذي ينتخب لولاية من 6 أعوام يوجه السياسة الخارجية بالتعاون مع الحكومة وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وبات المنصب أكثر أهمية في ظل التوترات الجيوسياسية في أوروبا منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في شهر شباط/فبراير لعام 2022، وانضمام فنلندا التي تتشارك حدودا مع روسيا طولها 1340 كيلومترا، إلى حلف "الناتو".
والشهر الماضي، أعلنت الحكومة الفنلندية تمديد إغلاق حدودها مع روسيا الذي فرضته عقب ارتفاع في تدفق المهاجرين وصفته هلسنكي بأنه "هجوم روسي هجين".