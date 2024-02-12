فوز ألكسندر ستاب بالرئاسة في فنلندا

وقال ستاب بعد نشر النتائج المؤقتة: "الأمر الوحيد الذي أفكّر به الآن هو الامتنان، إنه انتصار كبير للديمقراطية في فنلندا"، وأضاف: "هذا أكبر شرف في حياتي".

وعلى رغم أن صلاحياته محدودة مقارنة برئيس الوزراء، لكن الرئيس الذي ينتخب لولاية من 6 أعوام يوجه السياسة الخارجية بالتعاون مع الحكومة وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وبات المنصب أكثر أهمية في ظل التوترات الجيوسياسية في أوروبا منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في شهر شباط/فبراير لعام 2022، وانضمام فنلندا التي تتشارك حدودا مع روسيا طولها 1340 كيلومترا، إلى حلف "الناتو".

والشهر الماضي، أعلنت الحكومة الفنلندية تمديد إغلاق حدودها مع روسيا الذي فرضته عقب ارتفاع في تدفق المهاجرين وصفته هلسنكي بأنه "هجوم روسي هجين".