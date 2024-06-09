إيران.. تمديد مهلة الإعلان عن مرشحي انتخابات الرئاسة 5 أيام

قرر مجلس صيانة الدستور الإيراني، تمديد مهلة الإعلان عن مرشحي انتخابات الرئاسة، 5 أيام إضافية.

وانتهت، السبت، المهلة الأولى المحددة لمجلس صيانة الدستور (هيئة مشرفة) للإعلان عن الأسماء النهائية لخوض الانتخابات الرئاسية، لكن المتحدث باسم المجلس كشف عن تمديد هذه المهلة خمسة أيام، مؤكداً أنه "سيتم الإعلان عن الأسماء قبل انتهاء المهلة الثانية".

يأتي ذلك في وقت، أزاحت فيه مصادر إيرانية مطلعة، الستار عن تفاصيل ما يدور في مجلس صيانة الدستور، حول المراجعة التي يقوم بها المجلس لليوم السادس على التوالي، بشأن أهلية المرشحين الذين سيخوضون سباق الانتخابات الرئاسية المبكرة، كاشفة عن أبرز الأسماء التي تمت المصادقة عليها.

وقالت المصادر لـ"إرم نيوز"، مشترطة عدم الكشف عن هويتها، إنه "حتى اجتماع مساء السبت في مجلس صيانة الدستور، تمت المصادقة على أهلية المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، ومحمد شريعتمداري وزير العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة الرئيس الأسبق حسن روحاني".

ووفق المصادر، فقد "تمت المصادقة على أهلية مرشحين آخرين، وهم: الأصولي المعتدل رئيس البنك المركزي السابق عبد الناصر همتي، والمرشحان الأصوليان المحافظان مصطفى بور محمدي وزير العدل في حكومة حسن روحاني، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، نائب الرئيس الإيراني ورئيس مؤسسة الشهداء".

وبحسب المصادر ذاتها، فقد تمت المصادقة على أهلية المرشح الأصولي نائب رئيس البرلمان الحالي علي نيكزاد، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وسعيد جليلي، مستشار المرشد علي خامنئي وعضو مجلس الأمن القومي.

وفيما يتعلق بالمصادقة على أهلية المرشح المعتدل، علي لاريجاني، مستشار خامنئي، قالت المصادر إنه "حتى جلسة مساء السبت لم تتم الموافقة على أهليته، لكن بسبب تدخل ونفوذ بعض الجهات، سيتم عقد اجتماع جديد بشأن لاريجاني الأحد لمراجعة أهليته".