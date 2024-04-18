برلمانية إيرانية توضح المقصود بعبارة "إعادة النظر بالعقيدة النووية"

رأت برلمانية إيرانية، إن إعادة النظر في العقيدة النووية الإيرانية في حال تعرضت منشآتها النووية للهجوم من قبل إسرائيل تعني "الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم، العام 2015، مع القوى الدولية".

وقالت عضو البرلمان الإيراني عن التيار الأصولي المحافظ فاطمة محمد بيغي، إن تهديد طهران بمراجعة عقيدتها النووية "يعني الانسحاب من الاتفاق النووي، ورفع كل القيود عن الأنشطة النووية، بالإضافة إلى الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي والمعروفة اختصارًا NPT".