هل تُغلق "عملية أصفهان" دائرة الصراع الإسرائيلي الإيراني "مؤقتًا"؟

وطرحت قناة "الأخبار 12" العبرية، سؤالًا بشأن "رد الفعل الإيراني حال اغتالت إسرائيل شخصية عسكرية إيرانية في سوريا مجددًا".

وتساءلت عن رد فعل تل أبيب حين تصلها معلومات استخبارية بتحركات معادية لشخصيات تتبع الحرس الثوري في سوريا، أو وصول شحنات أسلحة متطورة في طريقها إلى "حزب الله".

خطوط حمراء

وقال المحلل الإسرائيلي في القناة العبرية، أوهاد حيمو، المختص في شؤون العالم العربي، إن رد إيران بقصف إسرائيل من أراضيها يعني أنها حددت خطًا أحمر جديدًا بشأن الاعتداء على مسؤولين إيرانيين في سوريا.

ولدى إسرائيل خطوط حمراء لن تسمح بتجاوزها، من بينها تهريب السلاح المتقدم عبر الأراضي السورية، ومنع ترسيخ أقدام حزب الله والميليشيات الموالية لإيران قبالة حدودها.