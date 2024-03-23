روسيا: المشتبه بتنفيذهم هجوم موسكو "أجانب"

أكدّت وزارة الداخلية الروسية، اليوم السبت، أن المشتبه بتنفيذهم الهجوم على قاعة للحفلات الموسيقية في ضاحية موسكو، الجمعة، والذي تبنَّاه تنظيم داعش "مواطنون أجانب".

وقالت الوزارة في بيان إن المشتبه بهم الأربعة الذين أُوقفوا "مواطنون أجانب" دون تحديد جنسياتهم.

وكانت وسائل إعلام روسية ونائب روسي أكدا، في وقت سابق، أن بعض المشتبه بهم من طاجيكستان.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت لجنة التحقيق الروسية، ارتفاع عدد قتلى هجوم موسكو إلى 133 شخصًا، وأن الرقم مرشح للازدياد.