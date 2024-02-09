الهند.. قتيلان وعشرات الجرحى إثر اشتباكات دامية بعد هدم مسجد

فرضت السلطات في شمال الهند "حظر تجول لأجل غير مسمّى"، وأمرت الشرطة بإطلاق النار على المخالفين بعد اشتباكات اندلعت بسبب هدم مدرسة دينية إسلامية ومسجد، ما أسفر عن مقتل شخصين وعشرات الجرحى، وفق ما أفاد مسؤولون، اليوم الجمعة.

وفي أعقاب اندلاع أعمال الشغب، قامت السلطات المحلية في مقاطعة هالداواني بقطع خدمات الإنترنت وإغلاق المدارس وفرض حظر للتجول ومنع التجمعات الكبيرة.

وأكد فاندانا سينغ، المسؤول في مقاطعة هالداواني بولاية أوتاراخند حيث اندلعت أعمال العنف، ليل الخميس، حصيلة الضحايا، مشيرًا إلى أن قوات الأمن تلقت أوامر "بإطلاق النار على المشاغبين"، بحسب "فرانس بريس".

وهدمت السلطات البلدية في الولاية المبنيين، الخميس، بذريعة إنشائهما دون ترخيص. فيما أشارت الشرطة إلى أن محتجين من المسلمين ألقوا الحجارة في اتجاه عناصرها، ما دفع هؤلاء إلى الرد بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

وأوضح سينغ خلال مؤتمر صحافي أن "العشرات يتلقون العلاج في مستشفيات مختلفة"، مشيرًا إلى أن عناصر في الشرطة من بين الجرحى. وأشار إلى أن المواجهات تخللها إحراق المحتجين لعدد من السيارات.

وفي أعقاب اندلاع أعمال الشغب، قامت السلطات المحلية في هالداواني بقطع خدمات الإنترنت، وإغلاق المدارس، وفرض حظر للتجول، ومنع التجمعات الكبيرة.

واكتسبت المجموعات القومية الهندوسية زخمًا في حملتها ضد المنشآت الدينية للمسلمين منذ وصول رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى الحكم قبل نحو عقد من الزمن.

والشهر الماضي، دشّن مودي معبدًا للهندوس في إيوديا، والمشيّد على موقع أقيم فيه طوال قرون مسجد هدمه متشددون هندوس بدفع من أعضاء في حزب الشعب الهندي (بهاراتيا جاناتا).

وتسبب تدمير المسجد بأعمال شغب دينية من الأعنف منذ الاستقلال، أودت بألفي شخص غالبيتهم مسلمون.