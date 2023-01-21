بعد قيود جديدة لبايدن.. تراجع عدد المعتقلين على الحدود الأمريكية مع المكسيك في يناير

وقال ثلاثة مسؤولين أمريكيين لرويترز الأسبوع الماضي إن مسؤولي دوريات الحدود الأمريكية اعتقلوا أربعة آلاف مهاجر في المتوسط يوميا في يناير/ كانون الثاني.

وقال أحد المسؤولين إن هذا يمثل تراجعا عن عدد من تم اعتقالهم خلال الأسبوع الذي سبق عيد الميلاد والذي بلغ نحو 7400 يوميا في المتوسط.

وبالوتيرة الحالية فقد تكون الاعتقالات الحدودية هي الأدنى منذ فبراير شباط 2021 بعد شهر من تولي بايدن منصبه. لكن ما زال من غير الواضح ما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر لبقية الشهر، ناهيك عما بعده.