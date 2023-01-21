عملاء الحرس الوطني الأمريكي يراقبون ضفاف نهر ريو غراندي على الحدود الأمريكية المكسيكية في 28 ديسمبر 2022
عملاء الحرس الوطني الأمريكي يراقبون ضفاف نهر ريو غراندي على الحدود الأمريكية المكسيكية في 28 ديسمبر 2022

بعد قيود جديدة لبايدن.. تراجع عدد المعتقلين على الحدود الأمريكية مع المكسيك في يناير

رويترز
رويترز

انخفض عدد المهاجرين الذين تم اعتقالهم أثناء عبور الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بشكل غير قانوني في يناير/ كانون الثاني وسط تباطؤ موسمي وتنفيذ قيود جديدة فرضها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

يأتي هذا الانخفاض بعد شهر شبه قياسي من الاعتقالات، حيث قام مسؤولو حرس الحدود باعتقال أكثر من 221 ألف شخص على الحدود الأمريكية المكسيكية

وقال ثلاثة مسؤولين أمريكيين لرويترز الأسبوع الماضي إن مسؤولي دوريات الحدود الأمريكية اعتقلوا أربعة آلاف مهاجر في المتوسط يوميا في يناير/ كانون الثاني.

وقال أحد المسؤولين إن هذا يمثل تراجعا عن عدد من تم اعتقالهم خلال الأسبوع الذي سبق عيد الميلاد والذي بلغ نحو 7400 يوميا في المتوسط.

وبالوتيرة الحالية فقد تكون الاعتقالات الحدودية هي الأدنى منذ فبراير شباط 2021 بعد شهر من تولي بايدن منصبه. لكن ما زال من غير الواضح ما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر لبقية الشهر، ناهيك عما بعده.

عملاء الحرس الوطني الأمريكي يراقبون ضفاف نهر ريو غراندي على الحدود الأمريكية المكسيكية في 28 ديسمبر 2022
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ويأتي هذا الانخفاض بعد شهر آخر شبه قياسي من الاعتقالات. ففي ديسمبر/ كانون الأول قام مسؤولو حرس الحدود باعتقال أكثر من 221 ألف شخص على الحدود الأمريكية المكسيكية وذلك وفقا لبيانات الجمارك وحماية الحدود الأمريكية التي نشرت أمس الجمعة.

وقام بايدن، وهو ديمقراطي ينوي السعي لإعادة انتخابه في عام 2024، في وقت سابق من هذا الشهر بتوسيع القيود المتعلقة بكوفيد-19 التي تسمح للمهاجرين الذين يتم اعتقالهم على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بإعادتهم بسرعة إلى المكسيك.

عملاء الحرس الوطني الأمريكي يراقبون ضفاف نهر ريو غراندي على الحدود الأمريكية المكسيكية في 28 ديسمبر 2022
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وسبق أن تم تطبيق القيود على المكسيكيين وبعض مواطني دول أمريكا الوسطى والفنزويليين وتم تمديدها لتشمل مواطني كوبا وهايتي ونيكاراجوا بعد أن وافقت المكسيك على قبول تلك الجنسيات.

في الوقت نفسه، طرحت إدارة بايدن برنامج دخول إنساني جديدا لنحو 30 ألف شخص من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا شهريا إذا كان لديهم رعاة أمريكيون ودخلوا عن طريق الجو.

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