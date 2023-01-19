زيلينسكي ينتقد تردد ألمانيا في تزويد أوكرانيا بالدبابات

انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، تردد ألمانيا في تزويد أوكرانيا بدباباتها الحديثة من طراز "ليوبارد"، في ظل تقارير تفيد بأن برلين لن تزود كييف بهذه الدبابات إلا في حال قامت واشنطن بتزويدها بدباباتها من طراز "أبرامز".

وقال زيلينسكي، خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي عبر الفيديو: "هناك أوقات يجب ألا نتردد فيها أو نقارن، عندما يقول أحدهم (سأعطي دبابات إذا فعل ذلك طرف آخر)، لا أعتقد أن هذه هي الإستراتيجية الصحيحة التي يجب اتباعها".