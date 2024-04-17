نيويورك تايمز: تناقض صارخ في الدعم الغربي بين أوكرانيا وإسرائيل

سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الضوء على التناقض الصارخ في الدعم الغربي بين أوكرانيا وإسرائيل في مواجهة الهجمات الجوية.

وذكرت أنه بينما تتلقى إسرائيل المساعدة العاجلة والكبيرة من الحلفاء الغربيين، يُقابل نداء أوكرانيا للحصول على مساعدة مماثلة لمواجهة الهجمات الجوية الروسية بالتأخير والتردد.

وتقول كييف إن الغرب لم يساعدها في التصدي للهجمات الروسية، كما يفعل لإسرائيل عندما اعترضت القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية الصواريخ والمسيرات الإيرانية، التي كانت في طريقها لقصف أهداف إسرائيلية.