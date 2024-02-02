شويغو: مقتل وإصابة 23 ألف جندي أوكراني الشهر الماضي

كشف وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، عن مقتل وإصابة أكثر من 23 ألف جندي أوكراني، الشهر الماضي.

وقال شويغو في مؤتمر صحفي مع قيادة القوات المسلحة الروسية، إن القوات الروسية شنّت في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، 127 ضربة بأسلحة عالية الدقة على البنية التحتية العسكرية ومنشآت المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا.

وأضاف أن كييف تزج باحتياطاتها المتبقية في المعركة، وتنفذ على عجل تعبئة قسرية لمنع انهيار دفاعاتها.

وأوضح أن الجيش الروسي دمر أكثر من ثلاثة آلاف وحدة من الأسلحة المختلفة للقوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك دبابات ليوبارد الألمانية، ومركبات المشاة القتالية الأمريكية برادلي، وقاذفات باتريوت وهيمارس.

وأكد أن القوات الروسية تحافظ على المبادرة الإستراتيجية على طول خط التماس القتالي بأكمله، وأنه تم تحرير بلدات فيسيلوي، وكراخمالنوي، وتابايفكا من قبل القوات المسلحة الروسية.

وأضاف: "بعد فشل الهجوم المضاد للعدو، تحتفظ القوات المسلحة الروسية بالمبادرة الإستراتيجية على طول خط التماس القتالي بأكمله. وتتحرك وحداتنا للأمام، وتوسع مناطق السيطرة، وتحسن مواقعها على طول خط المواجهة".

وتابع: "خلال العمليات النشطة تم في اتجاهات كوبيانسكي وكراسنوليمانسكي ودونيتسك، تحرير بلدات فيسيلوي وكراخمالنوي وتابايفكا".