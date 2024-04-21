روسيا تصد هجوما صاروخيا مضادا للسفن في سيفاستوبول

قال ميخائيل رازفاجييف حاكم منطقة سيفاستوبول المعين من قبل روسيا، إن القوات الروسية صدَّت هجومًا صاروخيًّا مضادًّا للسفن على إحدى سفنها في ميناء سيفاستوبول الواقع في شبه جزيرة القرم، في وقت مبكر من اليوم الأحد.

وأضاف رازفاجييف وفقًا لوكالة "رويترز"، أن الشظايا المتساقطة تسببت في نشوب حريق صغير تم إخماده على الفور.

وكان قال مصدر أوكراني في المخابرات لرويترز، إن أوكرانيا شنت هجومًا كبيرًا بطائرات مسيرة على روسيا، الليلة الماضية، واستهدفت منشآت الطاقة التي تدعم الصناعات العسكرية الروسية.

وأضاف أنه جرى قصف ما لا يقل عن ثلاث محطات كهرباء فرعية ومستودع وقود في عملية مشتركة نفذها جهاز الأمن الأوكراني والمخابرات العسكرية وقوات خاصة.