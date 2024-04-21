روسيا تصد هجوما صاروخيا مضادا للسفن في سيفاستوبول
قال ميخائيل رازفاجييف حاكم منطقة سيفاستوبول المعين من قبل روسيا، إن القوات الروسية صدَّت هجومًا صاروخيًّا مضادًّا للسفن على إحدى سفنها في ميناء سيفاستوبول الواقع في شبه جزيرة القرم، في وقت مبكر من اليوم الأحد.
وأضاف رازفاجييف وفقًا لوكالة "رويترز"، أن الشظايا المتساقطة تسببت في نشوب حريق صغير تم إخماده على الفور.
وكان قال مصدر أوكراني في المخابرات لرويترز، إن أوكرانيا شنت هجومًا كبيرًا بطائرات مسيرة على روسيا، الليلة الماضية، واستهدفت منشآت الطاقة التي تدعم الصناعات العسكرية الروسية.
وأضاف أنه جرى قصف ما لا يقل عن ثلاث محطات كهرباء فرعية ومستودع وقود في عملية مشتركة نفذها جهاز الأمن الأوكراني والمخابرات العسكرية وقوات خاصة.
وكثَّفت أوكرانيا هجماتها على مصافي النفط في روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، منذ بداية العام في مسعى لتقليل عائدات موسكو من الطاقة والأموال التي تنفقها على الجيش.
يذكر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان عبَّر عن امتنانه لإقرار مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون خاص بالمساعدات العسكرية لبلاده، وقال إن المساعدات ستنقذ الأرواح و "تضع نهاية عادلة" للحرب مع روسيا.
وكتب زيلينسكي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "أنا ممتن لمجلس النواب الأمريكي، لكلا الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) ولرئيس البرلمان شخصيًّا مايك جونسون، للقرار الذي يبقي التاريخ على المسار الصحيح".
وقال الرئيس الأوكراني إن مشروع القانون "سيَحول دون توسيع نطاق الحرب وينقذ الآلاف من الأرواح ويساعد أمتنا على أن تصبح أقوى".