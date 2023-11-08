الروس العالقون في غزة والقشة التي ستقصم ظهر البعير بين موسكو وتل أبيب

سؤال يومي للسلطات الروسية

يتكرّر السؤال عن مصير الروس العالقين في غزة في كل مؤتمر صحفي ينعقد في موسكو لمسؤولين روس، والذين يكتفون بالقول إن موسكو تعمل بشكل كثيف على حلّ الموضوع بأسرع وقت، ويسلّط الإعلام الروسي الضوء على هذا الموضوع بشكل كبير، خاصة بعد أن احتوت آخر قائمتين للأجانب الذين سيخرجون من قطاع غزة، على أسماء مواطنين أوكران، وهو ما ألمح له الإعلام الروسي، بأن تل أبيب تُصفي حساباتها مع موسكو، عبر عرقلة خروج المواطنين الروس من القطاع، دون وجود إعلان رسمي بموسكو يتهم تل أبيب بشكل واضح، بعرقلة الخروج.

علاقات متوترة منذ الحرب الروسية الأوكرانية

وشهدت العلاقات الروسية الإسرائيلية توترًا واضحًا، بعد أن شنّت موسكو حربها على كييف عام 2022، ولم تمض أشهر على انطلاق الحرب حتى اتخذت موسكو قرارًا بإغلاق الوكالة اليهودية في موسكو المعنيّة بهجرة اليهود الروس إلى إسرائيل، وعلى الرغم من تأكيد روسيا أن قرار الإغلاق غير سياسي، إلا أن العديد من المصادر في تل أبيب اعتبرته ضغطًا على إسرائيل، إثر موقفها الرافض للحرب على أوكرانيا، وحاولت إسرائيل التعامل مع الملف الأوكراني بحذر بحيث لا تضرّ بعلاقاتها مع الغرب الداعم لأوكرانيا، ولا مع روسيا التي تحدّث قائمة "الدول غير الصديقة" لها باستمرار.

غزة والقشة التي ستقصم ظهر البعير

جاءت حرب غزة ومعها انطلقت سلسلة تصريحات روسية لم ترُقْ لإسرائيل قط، حتى إن موسكو لم تُدِنْ هجوم "حماس" في الـ7 من أكتوبر بشكل مباشر، على غرار العديد من دول العالم، بل اعتبرت ما يجري هو نتيجة فشل "سياسات الولايات المتحدة" في الشرق الأوسط.