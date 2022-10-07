موسكو مستاءة من تصريحات زيلينسكي عن "ضربات وقائية" لحلف الناتو

هاجمت موسكو، اليوم الخميس، تصريحات للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تحدث فيها عن "ضربات وقائية" يشنها حلف شمال الأطلسي على روسيا، قبل أن توضح كييف أن رئيسها كان يتحدث عن عقوبات وقائية وليس عن ضربات نووية.

وتحدث زيلينسكي، الخميس، عبر تقنية الفيديو مع المركز الأسترالي للأبحاث "لووي انستيتيوت"، قائلا: "ماذا على حلف شمال الأطلسي أن يفعل؟ القضاء على إمكان أن تستخدم روسيا أسلحة نووية. ولكن خصوصا، أوجه نداء جديدا إلى المجتمع الدولي، كما قبل 24 شباط/فبراير: ضربات وقائية ليعلموا (الروس) ماذا سيكون مصيرهم إذا استخدموا" أسلحة نووية.

وأضاف: "وليس العكس، أي انتظار ضربات نووية من روسيا للقول: ( تفعلين ذلك، إذن خذي هذا من جانبنا).. على حلف شمال الأطلسي أن يعيد النظر في كيفية ممارسة الضغط، وأن يعيد النظر في كيفية استخدامه".

وبعد هذه التصريحات، أوضح سيرغي نيكيفوروف المتحدث باسم زيلينسكي أن المقصود منها فرض عقوبات وقائية كان يمكن اتخاذها بحق موسكو قبل هجوم 24 شباط/فبراير، وليس ضربات عسكرية وقائية.

وقال المتحدث عبر فيسبوك إن "الرئيس تحدث عن مرحلة ما قبل 24 شباط/فبراير. كان ينبغي عندها اتخاذ إجراءات وقائية لعدم السماح لروسيا بإشعال حرب.. أذكر بأن الإجراءات الوحيدة التي كانت مطلوبة يومها هي العقوبات"، مشددا على أن كييف لن تدعو "البتة" إلى استخدام أسلحة نووية.

ووجه العديد من المسؤولين الروس الكبار، مساء الخميس، انتقادات لتصريحات زيلينسكي.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن "تصريحات مماثلة ليست سوى دعوة إلى البدء بحرب عالمية جديدة مع تداعيات وحشية وغير متوقعة"، وفق ما نقلت عنه وكالة "ريا نوفوستي".

ودعا بيسكوف الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الرد على تلك التصريحات، معتبرا أن هذه الدول تدير تحركات كييف "بحكم الأمر الواقع".

من جهتها، اتهمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الغرب بـ"تأجيج حرب نووية".

وكتبت على تلغرام: "على كل فرد على الأرض أن يدرك أن هذا الشخص غير المتوازن والمحشو سلاحا، زيلينسكي، هذه الدمية، تحول وحشا يمكنه أن يدمر الكوكب"، وفق تعبيرها.