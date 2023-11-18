هل تنجح مساعي البابا خلال لقائه بأقارب رهائن إسرائيليين وفلسطينيين من غزة؟

قال الفاتيكان، الجمعة، في تأكيد لتقرير من رويترز، إن البابا فرنسيس بابا الفاتيكان سيجتمع الأسبوع المقبل مع أقارب رهائن إسرائيليين تحتجزهم حركة حماس في غزة، ثم سيجتمع بشكل منفصل مع وفد من الفلسطينيين الذين لهم أفراد من أسرهم يعيشون في غزة.

وذكر ماتيو بروني المتحدث باسم الفاتيكان في بيان "بهذه الاجتماعات، وهي ذات طبيعة إنسانية بحتة، يريد البابا فرنسيس إظهار تقاربه الروحي مع معاناة كلا (الطرفين)".

وستُعقد الاجتماعات يوم الأربعاء في الفاتيكان.

وتحدثت ثلاثة مصادر مع رويترز في وقت سابق من اليوم الجمعة عن الاجتماعات طالبين عدم نشر أسمائهم لأنهم غير مخولين بمناقشة خطط بابا الفاتيكان.

وقال أحد المصادر إن 12 من أقارب الرهائن سيلتقون بالبابا فرنسيس في وقت مبكر من صباح الأربعاء قبل عظته الأسبوعية العامة.

وأضاف ذلك المصدر أنهم سيكونون مجموعة متنوعة من الأقارب الذين قابلوا قادة إيطاليين الشهر الماضي وأقارب آخرين لم يكونوا من بين المجموعة الأولى.

وقال أحد المصدرين اللذين تحدثا عن اجتماع الفلسطينيين إن البابا فرنسيس يريد عقد الاجتماعات بوصفها "لفتة إنسانية لسماع مظالم الطرفين".

وذكر أن المبادرة هي فكرة بابا الفاتيكان.

وقال الكاردينال بيترو بارولين، الرجل الثاني في الفاتيكان، اليوم الجمعة إن الفاتيكان يعتقد أن إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار، الذي استبعدته إسرائيل حتى الآن، هما "نقطتان أساسيتان" لحل الأزمة.