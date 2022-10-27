بعد نيلها ثقة البرلمان العراقي.. أمريكا وإيران تدعمان حكومة السوداني

أعلنت الولايات المتحدة وإيران، مساء اليوم الخميس، دعمهما للحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، بعد نيلها ثقة البرلمان، كما أبدت بعثة الأمم المتحدة في العراق استعدادها لتقديم الدعم لها.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانسكي في تغريدة لها "تهانينا لرئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السوداني، ونتطلعُ قدماً للعمل مع الحكومة الجديدة لتعزيز أهدافنا المشتركة خلال هذه المرحلة المحورية للعراق وشعبه، كما أن شراكتنا متجذرة في الرغبة المتبادلة لرؤية عراق ديمقراطي يتمتع بالسيادة والأمان والاستقرار".