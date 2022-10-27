بعد نيلها ثقة البرلمان العراقي.. أمريكا وإيران تدعمان حكومة السوداني
أعلنت الولايات المتحدة وإيران، مساء اليوم الخميس، دعمهما للحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، بعد نيلها ثقة البرلمان، كما أبدت بعثة الأمم المتحدة في العراق استعدادها لتقديم الدعم لها.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانسكي في تغريدة لها "تهانينا لرئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السوداني، ونتطلعُ قدماً للعمل مع الحكومة الجديدة لتعزيز أهدافنا المشتركة خلال هذه المرحلة المحورية للعراق وشعبه، كما أن شراكتنا متجذرة في الرغبة المتبادلة لرؤية عراق ديمقراطي يتمتع بالسيادة والأمان والاستقرار".
من ناحيته، قال السفير الإيراني لدى بغداد محمد كاظم آل صادق في تغريدة له: "نبارك التصويت على الحكومة العراقية والخروج من الانسداد السياسي الذي دام لعام كامل.. متمنين لها التوفيق والنجاح في خدمة الشعب العراقي بكافة أطيافه ومكوناته".
وأضاف آل صادق أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت وستبقى داعمة لمسار الديمقراطية في العراق وتمديد الأخوة للحكومة نحو تعزيز العلاقة".
بدورها، أكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) أن الحكومة الجديدة أمامها تحديات كبيرة، فيما باركت لها نيلها ثقة البرلمان.
وقالت البعثة الأممية في بيان إن "الحكومة الجديدة تواجه العديد من التحديات الخطيرة التي تتطلب إجراءات حاسمة".
وأضافت أن "الأمر يشمل معالجة الفساد الممنهج وتنفيذ إصلاحات وتقديم الخدمات وتنويع الاقتصاد".
وصادق مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، على تشكيلة الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.