بلينكن: قضايا "صعبة جداً" تعرقل التوصل لاتفاق حول الرهائن في غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إن التوصل إلى اتفاق يتعلق بإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس ما زال ممكناً، لكن هناك قضايا "صعبة جداً" ما يزال يتعين حسمها.

وكان بلينكن يتحدث في مؤتمر صحفي أثناء زيارة لألبانيا بعد أيام من محادثات شاركت فيها الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وقطر تتعلق باتفاق كان من المحتمل أن يؤدي إلى هدنة في غزة، لكن المحادثات انتهت دون تحقيق انفراجة يوم الثلاثاء.

من جانبه، حث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إسرائيل، اليوم الخميس، على فتح معبر "كرم أبو سالم" بالكامل للسماح بإيصال المساعدات الدولية إلى غزة عبر ميناء أسدود، وذلك في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكر بيان صادر عن مكتب سوناك أن "رئيس الوزراء سلط الضوء على حجم الأزمة الإنسانية في غزة وحث إسرائيل على فتح معبر كرم أبو سالم بالكامل والسماح بإيصال المساعدات الدولية بحراً عبر ميناء أسدود".