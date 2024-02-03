نقص الذخيرة يدفع أوكرانيا لتسريع تصنيع المسيرات "الانتحارية"

وقال التقرير، إن القوات المسلحة الأوكرانية لجأت إلى تصنيع طائرات دون طيار رخيصة الثمن، تُكلف بضع مئات من الدولارات، ويمكن تجميعها من أجزاء متاحة في السوق التجارية داخل عشرات الورش، وفي مناطق مختلفة من أوكرانيا تجنبًا لاستهدافها من الجيش الروسي.

وأكد ميكولا هافريلوك الرئيس التنفيذي لشركة "سبارو أفيا" لإنتاج الطائرات دون طيار أنه "في ظل اقتصادنا، لا يمكننا صنع الدبابات، الحل لدينا هو صنع طائرات بدون طيار."

وأضاف التقرير، أن كييف تهدف إلى إنتاج جيش مكون من مليون طائرة بدون طيار قادرة على حمل المتفجرات، وتنفيذ هجمات انتحارية ضد القوات الروسية المهاجمة.

ورش تصنيع تبذل قصارى جهدها

ورغم أن الطائرات دون طيار لن تسبب أضرارًا كبيرة مثل قذائف المدفعية أو قذائف الهاون، التي أصبحت الآن قليلة، إلا أنها فعالة لضرب المركبات المدرعة في نقاط ضعفها لشل حركتها، كما يمكنها أن تستهدف الشاحنات الروسية وحتى الجنود المشاة؛ ما يجعل من الصعب على موسكو نقل الرجال والإمدادات إلى المواقع الأمامية، وفقا للتقرير.

ولفت إلى أن الورش المصنعة للطائرات بدون طيار الأوكرانية تبذل قصارى جهدها للتستر وعدم لفت الانتباه من خلال العمل في أماكن صغيرة وبأعداد قليلة؛ للحيلولة دون التعرض للضربات الصاروخية الروسية.

ومع ذلك، استطاعت هذه الورش زيادة إنتاج الطائرات بدون طيار بـ 20 ضعفًا عما كانت عليه في 2022، واستطاعت تنويع الإنتاج أيضًا ليشمل 62 نوعًا مختلفًا من هذه الطائرات؛ لتحقيق غايات وأهداف عسكرية مختلفة.

واختتم التقرير بالقول، إن روسيا هي الأخرى سرّعت إنتاجها من الطائرات بدون طيار، من خلال استثمارات ضخمة، خلال العامين الأخيرين، بعد أن كانت الريادة مطلقة في بداية الحرب للجانب الأوكراني فقط.