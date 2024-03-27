الكرملين: زعيما روسيا ومالي يتفقان على تعزيز العلاقات

ذكر الكرملين الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالًا هاتفيًّا مع الزعيم العسكري لمالي الكولونيل أسيمي غويتا واتفقا على تعزيز العلاقات بين الدولتين.

وأصبحت مالي في السنوات القليلة الماضية واحدة من أقرب حلفاء روسيا في أفريقيا حيث نشرت روسيا قوات تابعة لمجموعة فاغنر العسكرية الخاصة هناك لمحاربة المتمردين المناهضين للحكومة في الدولة الواقعة في منطقة الساحل.

وأخيرا، قدمت روسيا مساعدات عينية إلى مالي.