الكرملين: زعيما روسيا ومالي يتفقان على تعزيز العلاقات
ذكر الكرملين الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالًا هاتفيًّا مع الزعيم العسكري لمالي الكولونيل أسيمي غويتا واتفقا على تعزيز العلاقات بين الدولتين.
وأصبحت مالي في السنوات القليلة الماضية واحدة من أقرب حلفاء روسيا في أفريقيا حيث نشرت روسيا قوات تابعة لمجموعة فاغنر العسكرية الخاصة هناك لمحاربة المتمردين المناهضين للحكومة في الدولة الواقعة في منطقة الساحل.
وأخيرا، قدمت روسيا مساعدات عينية إلى مالي.
وقال الكرملين، إن بوتين وغويتا اتفقا على تعزيز العلاقات في مجالات مكافحة الإرهاب والزراعة وقطاع الطاقة والتعدين، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
وأضاف أن غويتا شكر بوتين على شحنات القمح والأسمدة والوقود الروسية المجانية إلى مالي.