"الطاقة الذرية" تكشف حالة منشآت إيران النووية بعد ضرب إسرائيل

في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل دراسة خياراتها للرد "الحتمي" على الهجوم الإيراني الأخير، حسب وصفها على لسان مسؤوليها، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن الوكالة "لا تزال في حالة تأهب ويجب أن يكون هناك ضبط نفس شديد من جانب الجميع".

وبين غروسي خلال مقابلة تلفزيونية مع شبكة CNN، أن مفتشي الوكالة عادوا إلى المنشآت النووية الإيرانية بعد أن أغلقتها السلطات، الأحد، لـ"اعتبارات أمنية".

وأضاف أنه ليس لديه "أي معلومات أو أي مؤشر على وجود تخطيط من جانب إسرائيل أو أي دولة أخرى لاستهداف المنشآت النووية".

وتابع أن الوكالة "تعتقد أن في أوقات الصراع، ربما يكون استهداف المنشآت النووية مغريًا لصانع القرار العسكري، لكنه سيكون خطأً فادحًا له عواقب وخيمة جدًّا".

أما بالنسبة لبرنامج إيران النووي، فقال غروسي إن إيران "تواصل جمع كميات كبيرة من اليورانيوم المخصب بمستويات قريبة جدًّا جدًّا، وأود أن أقول متطابقة من الناحية الفنية، مع تلك المطلوبة للأسلحة النووية"، لكنه حذر من أن "هذا لا يعني أن هذا يعادل سلاحًا نوويًّا".