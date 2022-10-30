إيران تعتقل مغني الراب توماج صالحي بسبب "دعمه" للمحتجين

اعتقلت السلطات الأمنية الإيرانية، مغني الراب توماج صالحي، بسبب نشره أغاني وتغريدات يؤيد فيها المحتجين، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، يوم الأحد،

وذكرت وكالة أنباء "دانشجو" التابعة للتيار الأصولي المتشدد في إيران، أنه "تم القبض على توماج صالحي، أحد نشطاء الفضاء الإلكتروني الذي كان منشغلا بتحريض الناس ونشر أخبار كاذبة في الأسابيع الأخيرة، أثناء محاولته مغادرة البلاد عبر الحدود الغربية بشكل غير قانوني".

ونشر ناشطون صورة لشخص معصوب العينين داخل سيارة، قالوا إنه توماج صالحي عقب اعتقاله.