إيفو موراليس يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية في بوليفيا عام 2025

يعتزم الرئيس اليساري السابق إيفو موراليس، الذي حكم بوليفيا من 2006 إلى 2019، الترشح للرئاسة عام 2025، وذلك في مواجهة الرئيس الحالي لويس آرسي، رغم أن الأخير وريثه السياسي.

وقال الرئيس السابق، الأحد، على وسائل التواصل الاجتماعي: "قررت قبول مطالب ناشطينا والكثير من الأخوات والإخوة (...) لأكون مرشحاً لرئاسة بوليفيا الحبيبة".

واتهم موراليس (63 عاماً) حكومة آرسي بالسعي إلى تهميشه سياسياً، خصوصاً عبر توريطه زوراً في قضايا فساد.

غير أن مسألة أهلية موراليس للترشح للرئاسة ما زالت معلقة. وقال وزير العدل إيفان ليما إن المحكمة الدستورية في بوليفيا يجب أن تقرر ما إذا كان يحق للرئيس السابق بموجب الدستور الترشح لولاية رابعة.