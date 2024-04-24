حرائق في منشآت طاقة روسية إثر هجوم أوكراني (فيديو)

وفي إطار منفصل، قال إيغور أرتامونوف حاكم منطقة ليبيتسك في جنوب غرب روسيا، إن طائرة مسيرة سقطت هناك على منطقة صناعية.

وقال على "تيليغرام"، إنه لم تقع إصابات، لكنه لم يذكر ما إذا كانت هناك أضرار أو الهدف المعني.

ولم يصدر بعد تعليق من أوكرانيا.

ونادرا ما تعلق كييف على الهجمات داخل روسيا، لكن المسؤولين الأوكرانيين قالوا إن تدمير البنية التحتية الحيوية للطاقة والجيش والنقل في روسيا يقوض جهود الحرب.