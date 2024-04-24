حرائق في منشآت طاقة روسية إثر هجوم أوكراني (فيديو)
أعلن حاكم منطقة سمولينسك الواقعة غربي روسيا، اندلاع حريق في منشآت للوقود والطاقة في المنطقة نتيجة هجوم أوكراني بطائرة مسيرة.
وأضاف الحاكم فاسيلي أنوخين عبر تطبيق الرسائل "تيليغرام"، أن "منطقتنا تتعرض مرة أخرى لهجوم من الطائرات المسيرة الأوكرانية. ونتيجة لهجوم العدو على منشآت الوقود والطاقة المدنية، اندلعت حرائق في منطقتي سمولينسك ويارتسيفو".
ولم يعرف بعد ما هي المنشآت التي اشتعلت فيها النيران، بحسب وكالة "رويترز".
وفي إطار منفصل، قال إيغور أرتامونوف حاكم منطقة ليبيتسك في جنوب غرب روسيا، إن طائرة مسيرة سقطت هناك على منطقة صناعية.
وقال على "تيليغرام"، إنه لم تقع إصابات، لكنه لم يذكر ما إذا كانت هناك أضرار أو الهدف المعني.
ولم يصدر بعد تعليق من أوكرانيا.
ونادرا ما تعلق كييف على الهجمات داخل روسيا، لكن المسؤولين الأوكرانيين قالوا إن تدمير البنية التحتية الحيوية للطاقة والجيش والنقل في روسيا يقوض جهود الحرب.