كوريا الجنوبية تطلق طلقات تحذيرية بعد عبور جنود شماليين الحدود‎

أطلق الجيش الكوري الجنوبي طلقات تحذيرية بعد أن عبر جنود كوريون شماليون الحدود لفترة وجيزة، الأحد، حسبما ذكرت هيئة الأركان المشتركة في سيول، الثلاثاء، مع تصاعد التوترات بين الكوريتين.

وفي بيان، قالت هيئة الأركان المشتركة في سيول إن "جنوداً كوريين شماليين يعملون داخل المنطقة المنزوعة السلاح على الجبهة المركزية عبروا لفترة وجيزة خط الترسيم العسكري".

وأضافت: "بعد أن بث جيشنا رسائل تحذير وأطلق طلقات تحذيرية، تراجعوا إلى الشمال"، في إشارة إلى المنطقة المنزوعة السلاح البالغ عرضها 4 كيلومترات والفاصلة بين الدولتين.