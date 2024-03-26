لوموند: هجوم موسكو يدفع باريس لـ"رفع حالة التأهب"

سارعت فرنسا إلى رفع حالة التأهب إلى مستوى الهجوم الطارئ، وفق نظام "Vigipirate" تحسبًا لهجمات محتملة، وذلك في أعقاب هجوم موسكو.

وتعتبر السلطات الفرنسية أن "الهجوم الإرهابي المتوقع في فرنسا، يمكن أن يكون أكثر من مجرد تهديد محتمل"، كما هو الحال مع هجمات 13 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015.

وتخشى الاستخبارات الفرنسية من "تهديدات عن بعد" لتنظيم داعش في مناطق آسيا الوسطى، بهدف استهداف الشباب في فرنسا، بحسب صحيفة "لوموند".

وفي هذا السياق، أوضح رئيس مركز تحليل الإرهاب في فرنسا، جان تشارلز بريسارد، أنه رغم النكسات التي مني بها على الأرض في سوريا والعراق، فقد تمكن تنظيم داعش من إعادة بناء قدراته العملياتية تدريجيًا في مناطق أخرى من العالم، وهو ما أكدته أجهزة الاستخبارات الدولية".

وأضاف بريسارد، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز": اليوم أصبح التنظيم قادرًا على التخطيط لشن هجمات ضد الدول الغربية، وخاصة الأوروبية.