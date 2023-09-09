روسيا تصر على شروطها للعودة إلى اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم السبت، إنه ملتزم بشروطه للعودة إلى اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي انسحبت منه روسيا في يوليو/تموز.

وأضاف بيسكوف أن "روسيا تريد، على وجه الخصوص، إعادة ربط بنكها الزراعي الحكومي بالنظام المالي العالمي للمدفوعات سويفت وليس وحدة تابعة للبنك مثلما اقترحت الأمم المتحدة".

وانسحبت روسيا من الاتفاق، في يوليو/ تموز، بعد عام من توسط تركيا والأمم المتحدة لإبرامه، إذ اشتكت من أن صادراتها من الغذاء والأسمدة تواجه عقبات، وأن الحبوب الأوكرانية لا تصل بكميات كافية للبلدان المعوزة.

من جهة أخرى، قال مصدران مطلعان لـ"رويترز"، في وقت سابق، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقد محادثات مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال قمة زعماء مجموعة العشرين في نيودلهي بخصوص إحياء اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

