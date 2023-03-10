البرلمان الأوزبكي يقر قانونا جديدا لتمديد فترات الرئاسة

أقر البرلمان الأوزبكي قانونا، اليوم الجمعة، يدعو إلى استفتاء دستوري يوم 30 أبريل/ نيسان، من شأنه السماح للرئيس شوكت ميرضيائيف بالترشح مجددا، بعد انتهاء ولايته الثانية في 2026، إذا تمت الموافقة عليه.

ويضع كل من الدستور الحالي والنسخ الجديدة المقترحة حدا أقصى لفترات الرئاسة المتتابعة عند فترتين، لكن مسؤولين قالوا إنه إذا جرى اعتماد النسخة الجديدة، فلن تُحتسب ولايتا ميرضيائيف السابقتان وسيكون مؤهلا لولايتين جديدتين.