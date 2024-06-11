العالم
بالذكاء الاصطناعي.. سخرية إسرائيلية من رئيس حكومة إسبانيا
سخر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ونائبته يولاندا دياز، بعد تراجع حزبيهما في الانتخابات الأوروبية.
وكتب كاتس على منصة "إكس": لقد عاقب الشعب الإسباني سانشيز ودياز.. هزيمة ساحقة للائتلاف في الانتخابات. تبين أن احتضان القتلة والمغتصبين من حماس لا يجدي نفعا".
ونشر كاتس مع التغريدة صورة تم تعديلها بالذكاء الاصطناعي تُظهر رئيس الوزراء ونائبته مع بيض مكسور فوق رأسيهما.
ودأب وزير الخارجية الإسرائيلي على مهاجمة المسؤولين في مدريد وعواصم أوروبية أخرى، بعد اعترافهم بدولة فلسطين.
وأظهرت النتائج الرسمية للانتخابات الأوروبية، حصول الحزب الشعبي اليميني، التشكيل الرئيس للمعارضة الإسبانية، على نحو 34% من الأصوات، و22 مقعدا في البرلمان الأوروبي، مقارنة بنحو 30% من الأصوات و20 مقعدا للاشتراكيين بزعامة سانشيز.