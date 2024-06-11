بالذكاء الاصطناعي.. سخرية إسرائيلية من رئيس حكومة إسبانيا

ودأب وزير الخارجية الإسرائيلي على مهاجمة المسؤولين في مدريد وعواصم أوروبية أخرى، بعد اعترافهم بدولة فلسطين.

وأظهرت النتائج الرسمية للانتخابات الأوروبية، حصول الحزب الشعبي اليميني، التشكيل الرئيس للمعارضة الإسبانية، على نحو 34% من الأصوات، و22 مقعدا في البرلمان الأوروبي، مقارنة بنحو 30% من الأصوات و20 مقعدا للاشتراكيين بزعامة سانشيز.