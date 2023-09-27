مسلمو روسيا مستاؤون من غياب المساجد في المدن الكبرى

قالت الهيئة الروحانية لمسلمي روسيا (مؤسسة رسمية)، اليوم الأربعاء، إن عدم وجود مساجد في المدن الروسية التي يزيد عدد سكانها على مليون نسمة، "يثير التوتر، ويسبب السخط بين السكان المسلمين"، بحسب البيان الختامي لاجتماع الهيئة في مسجد موسكو الكبير.

وجاء في بيان الهيئة: "من أجل مواصلة تطوير البنية التحتية الإسلامية في مناطق روسيا، نواصل الدعوة لبناء المساجد، والمراكز الثقافية والتعليمية الإسلامية، وتطوير صناعة الحلال، بما في ذلك تعزيز وتحسين الخدمات المصرفية الإسلامية في روسيا".

وأوصى البيان بضرورة استمرار المنظمات الإسلامية، بتقديم المساعدة للمشاركين في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، من النواحي الإنسانية، والروحية، والنفسية، وللجرحى وعائلاتهم، وكذلك للسكان المدنيين في تلك المناطق.

ويبلغ عدد المسلمين في روسيا حوالي 25 مليون نسمة من أصل 150 مليون تقريبًا عدد السكان في هذا البلد، وتعد الديانة الاسلامية ثاني أكبر الديانات المنتشرة في البلاد، وتعترف السلطات بالدين الإسلامي كجزء من التراث التاريخي الروسي .