واشنطن: بيع طائرات إف 16 لتركيا "مصلحة وطنية"

قالت الإدارة الأمريكية، إن بيع طائرات إف 16 لأنقرة، يصب في المصلحة الوطنية، ويتماشى مع مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة وتركيا وأعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأفاد مسؤول أمريكي بمجلس الأمن القومي الأمريكي، اليوم الأربعاء، للأناضول، أن الرئيس جو بايدن أيّد منذ البداية تحديث أسطول تركيا من طائرات إف 16.

وأضاف المسؤول: "سيؤدي ذلك إلى زيادة إمكانية التشغيل البيني داخل الناتو، ويصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة".

وأردف: "للكونغرس دور مهم في بيع الأسلحة للدول الأجنبية، ونحن نعمل معه على حل هذه المسألة".

في السياق ذاته، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية، للأناضول، إن الجانب الأمريكي يرحب بموافقة البرلمان التركي على عضوية السويد بالناتو، مشيرا إلى أن عضويته ستعزز من قوة الحلف.

وأمس الثلاثاء، صادق البرلمان التركي على مشروع قانون الموافقة على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف الناتو.

وحظي مشروع القانون بتأييد 287 نائبا من أصل 346 شاركوا في التصويت، في حين رفضه 55 نائبا، وامتنع 4 نواب عن التصويت.