بعد ساعات من زيارة ماكرون.. قتيل برصاص الشرطة في كاليدونيا الجديدة

أكد المدعي العام في كاليدونيا الجديدة اليوم أن ضابط شرطة أطلق النار وقتل شخصًا في الإقليم الذي يشهد أعمال شغب منذ 12 يوما.

وأوضح المدعي العام الفرنسي في كاليدونيا الجديدة أنه تم القبض على ضابط شرطة بعد إطلاق النار على رجل وقتله، وذلك بعد هجوم مجموعة من حوالي 15 شخصًا على الضابط وزملائه.

وأضاف إيف دوباس أنه يعتقد أن الضابط أطلق رصاصة واحدة أدت إلى مقتل رجل يبلغ من العمر 48 عامًا بعد ظهر اليوم الجمعة.

وتعتبر هذه سابع حالة وفاة ناتجة عن إطلاق نار يتم الإبلاغ عنها في الإقليم الفرنسي منذ اندلاع الاضطرابات في 13 مايو بسبب إصلاحات سياسية تمس القاعدة الانتخابية للإقليم الخاضع للحكم الفرنسي.

وتأتي الحادثة بعد ساعات من إنهاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة إلى الإقليم المضطرب، استمرت 24 ساعة، وتعهد خلالها بالحوار وإعادة الهدوء والنظام.