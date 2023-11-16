اعتقال مهاجم السفارة الإسرائيلية بطوكيو

أفاد إعلام محلي بأن سيارة اصطدمت بحاجز قرب السفارة الإسرائيلية في طوكيو اليوم الخميس وتم إلقاء القبض على رجل في الخمسينيات من العمر على الفور.

وذكر تلفزيون فوجي أن رجل أمن أصيب.

وقال مسؤول في السفارة الإسرائيلية إن الأمر يخضع لتحقيق الشرطة وأحجم عن الإدلاء بمزيد من التعليقات. وقال متحدث باسم الشرطة إنه ليس بوسعهم التعليق في الوقت الراهن.

وقال شاهد من رويترز إن قوات الأمن أغلقت المنطقة المحيطة بموقع تواجد سيارة صغيرة سوداء اللون تعرضت لأضرار في مصابيحها الأمامية على جانب طريق.

وجرى تنظيم عدة مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين أمام السفارات الإسرائيلية حول العالم في الأسابيع الماضية، بما في ذلك في طوكيو، احتجاجا على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.