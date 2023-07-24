إحباط هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على موسكو

قال سيرغي سوبيانين، رئيس بلدية موسكو، على تطبيق تيليغرام، إن طائرات مسيرة اصطدمت بمبنيين غير سكنيين في العاصمة الروسية في حوالي الرابعة صباحا اليوم الاثنين (بتوقيت موسكو).

وأضاف: "لم يسفر ذلك عن أضرار جسيمة أو إصابات".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، فجر اليوم الاثنين، عن إحباط محاولة لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرتين دون طيار على أهداف في موسكو.

وأفاد بيان الوزارة أنه "في صباح يوم 24 تموز/ يوليو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة طائرتين دون طيار على أهداف في موسكو".

وأوضح البيان أنه بفضل منظومات الحرب الإلكترونية، تم إحباط الهجوم وتحطمت طائرتان دون طيار أوكرانيتان، مشيرا إلى أنه "لم تقع إصابات نتيجة إحباط الهجوم الإرهابي".