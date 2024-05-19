صحف إيرانية: عودة ترامب أشبه بـ"كابوس".. ومفاوضات مصيرية في عُمان

سلطت صحف إيرانية، الأحد، الضوء على المفاوضات بين طهران وواشنطن في سلطنة عُمان، واحتمال عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى السلطة.

ووصفت صحيفة "آرمان امروز" مفاوضات عُمان بـ "المصيرية"، مشيرة إلى أن الجانبين الأمريكي والإيراني يخوضان مفاوضات لحسم موضوع إحياء الاتفاق النووي، أو عقد "اتفاق مؤقت" يُنهي هذه المرحلة من الجمود في العلاقات بين البلدين.

وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي ذكر أن كبير مستشاري الحكومة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، والمبعوث الأمريكي المؤقت لشؤون إيران، أبرام بالي، زارا سلطنة عمان، الأسبوع الماضي، وتفاوضا بشكل غير مباشر مع مسؤولين إيرانيين بشأن كيفية تجنب تصعيد الصراعات الإقليمية.