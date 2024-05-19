صحف إيرانية: عودة ترامب أشبه بـ"كابوس".. ومفاوضات مصيرية في عُمان
سلطت صحف إيرانية، الأحد، الضوء على المفاوضات بين طهران وواشنطن في سلطنة عُمان، واحتمال عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى السلطة.
ووصفت صحيفة "آرمان امروز" مفاوضات عُمان بـ "المصيرية"، مشيرة إلى أن الجانبين الأمريكي والإيراني يخوضان مفاوضات لحسم موضوع إحياء الاتفاق النووي، أو عقد "اتفاق مؤقت" يُنهي هذه المرحلة من الجمود في العلاقات بين البلدين.
وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي ذكر أن كبير مستشاري الحكومة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، والمبعوث الأمريكي المؤقت لشؤون إيران، أبرام بالي، زارا سلطنة عمان، الأسبوع الماضي، وتفاوضا بشكل غير مباشر مع مسؤولين إيرانيين بشأن كيفية تجنب تصعيد الصراعات الإقليمية.
وأوضحت الصحيفة أنه بعد انتشار أنباء هذه المفاوضات، انتشر خبر زيارة كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، إلى روسيا، للتشاور والتنسيق مع المسؤولين الروس في موسكو بشأن مستقبل المفاوضات مع الغرب.
ونقلت مقتطفات من تصريحات باقري كني في زيارته إلى روسيا، التي أشاد فيها بالتعاون بين طهران وموسكو، وانتقد العقوبات الغربية التي تستهدف البلدين، مؤكدًا أن هذه العقوبات خلقت فرصة لتعزيز التعاون بين موسكو وطهران.
بدورها، نقلت صحيفة "آرمان ملي" عن الخبير السياسي والمحلل في الشؤون الدولية، علي بيكدلي، قوله إن "التيار المتشدد في إيران تراجع عن مواقفه السابقة حيال المفاوضات والحوار مع أمريكا، وأصبح يُظهر مرونة أكثر".
وأوضح بيكدلي أنه "من الضروري أن تدرك طهران خطأ بعض سياساتها الخارجية في السابق"، حسبما ذكر موقع "إيران إنترناشول" نقلا عن الصحيفة.
من جانبها، أشارت صحيفة "اقتصاد بويا" إلى رغبة إيران في التوصل لاتفاق مع الإدارة الأمريكية الحالية، معتقدة أن القادة الإيرانيين يشعرون بقلق كبير من احتمالية عودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وعنونت الصحيفة في صفحتها الرئيسة بشأن عودة ترامب المحتملة، وكتبت بخط عريض: "عودة ترامب كابوس الاقتصاد الإيراني".