مسؤول روسي: موسكو وكييف قد تتفاوضان بعد الانتخابات الأمريكية

قال النائب في مجلس الدوما الروسي عن منطقة القرم، ميخائيل شيريميت، إن المفاوضات بين موسكو وكييف لحل الوضع، يمكن أن تتم بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، المقرر إجراؤها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

واعتبر النائب في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن "الغرب يعطي إشارات بأنه مستعد لبيع أوكرانيا في المزاد على أمل الحصول على تعويض عن التكاليف التي تكبَّدها".

وقال البرلماني الروسي إن "الدول الغربية باتت غير مستعدة لرعاية أوكرانيا للقيام بعمليات عسكرية مرهقة".

وأفاد شيريميت بأن الصراع في أوكرانيا "سوف ينتقل إلى مرحلة جديدة في مسرح العمليات الجيوسياسية الأوكرانية".