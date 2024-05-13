بريطانيا.. اتهام 3 أشخاص بـ"التعاون مع استخبارات هونغ كونغ"

اتهمت السلطات البريطانية ثلاثة أشخاص بالتعاون مع أجهزة استخبارات هونغ كونغ والتدخل الأجنبي.

وتأتي هذه الاتهامات بموجب قانون الأمن القومي البريطاني، وفق ما نقلته "فرانس برس" عن شرطة لندن الاثنين.

وقال رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن دومينيك مورفي "نفّذت توقيفات وأجريت عمليات تفتيش عدة في كل أنحاء إنجلترا في إطار هذا التحقيق".

والمتهمون الثلاثة هم تشي ليونغ واي (38 عاما)، وماثيو تريكيت (37 عاما)، وتشونغ بيو يوين (63 عاما) وجميعهم من جنوب شرق إنجلترا.

ومن المقرر أن يمثل المتّهمون أمام محكمة وستمنستر في وسط لندن، في وقت لاحق الاثنين.

وفي إطار هذا التحقيق، احتُجز 11 شخصا لدى الشرطة.

وقبض عناصر مكافحة الإرهاب على ثمانية رجال وامرأة في يوركشير شمالي إنجلترا، الأربعاء، فيما قبض على رجلين إضافيين، الخميس.

وأطلق سراح سبعة رجال والمرأة من دون توجيه تهم إليهم.