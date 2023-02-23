مسؤول إيراني: تدهور صحة وزير الرياضة بسبب نزيف في المخ
أعلنت السلطات الإيرانية في محافظة كرمان جنوب شرق البلاد، مساء اليوم الخميس، عن تدهور صحة وزير الشباب والرياضة، حميد ساجدي؛ بسبب نزيف في المخ، بعد إصابته بجروح جراء سقوط مروحية كانت تقله.
وذكر رئيس منظمة الطوارئ في المحافظة، محمد أمير خان، أن "الوزير سجادي جرى نقله من مستشفى مدينة بافت إلى محافظة كرمان بسبب نزيف في المخ في حادثة سقوط المروحية بمدينة بافت".
وأضاف أمير خان في حديث للتفزيون الإيراني أن "اثنين من الأشخاص الذين كانوا مع وزير الشباب والرياضة في حالة حرجة للغاية، ويرقدون في مستشفى مدينة بافت، فيما تم نقل الوزير ساجدي إلى مستشفى محافظة كرمان".
وفي حديثه عن وضع سجادي، قال أمير خان: "للأسف حميد السجادي وزير الرياضة ليس بحالة جيدة بعد تحطم المروحية التي تقله وحالته حرجة". وتابع: "ليست لدي معلومات مفصلة عن حالة ركاب هذه المروحية الآخرين، لكن التقارير الأولية تشير إلى أن معظم المديرين الموجودين في هذه المروحية أصيبوا بكسور في أذرعهم وأرجلهم".
وتحطمت المروحية التي تقل وزير الرياضة والشباب الإيراني أثناء هبوطها في المجمع الرياضي بمدينة بافت بمحافظة كرمان، وأسفر هذا الحادث عن إصابة 16 راكبا، فيما توفي إسماعيل أحمدي مستشار وزير الرياضة والشباب.
ويبلغ وزير الشباب والرياضة الإيراني حميد سجادي من العمر 53 عاما، وفي 23 يناير/كانون الثاني الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على سجادي؛ بسبب دوره في قمع احتجاجات وانتهاكات لحقوق الإنسان خلال الاحتجاجات التي اندلعت مؤخرا في إيران.