مسؤول إيراني: تدهور صحة وزير الرياضة بسبب نزيف في المخ

أعلنت السلطات الإيرانية في محافظة كرمان جنوب شرق البلاد، مساء اليوم الخميس، عن تدهور صحة وزير الشباب والرياضة، حميد ساجدي؛ بسبب نزيف في المخ، بعد إصابته بجروح جراء سقوط مروحية كانت تقله.

وذكر رئيس منظمة الطوارئ في المحافظة، محمد أمير خان، أن "الوزير سجادي جرى نقله من مستشفى مدينة بافت إلى محافظة كرمان بسبب نزيف في المخ في حادثة سقوط المروحية بمدينة بافت".