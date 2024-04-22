محللون: بولندا ترحب بنشر رؤوس نووية لديها لكن واشنطن لن تستجيب

أعرب الرئيس البولندي أندريه دودا، عن استعداد بلاده لنشر أسلحة نووية على أراضيها لتعزيز الدفاع عن الجناح الشرقي للناتو.

وفي مقابلة صحفية، قال الرئيس البولندي: "إذا قرر حلفاؤنا نشر أسلحة نووية كجزء من الاستخدام المشترك للأسلحة النووية أيضا على أراضينا لتعزيز أمن الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، فنحن مستعدون لذلك".

وأشار دودا إلى أن مسألة نشر الأسلحة النووية الأمريكية في البلاد "كانت موضوعًا للمفاوضات البولندية الأمريكية في وقت سابق".

في المقابل قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الدول الغربية تتأرجح بشكل خطير على شفا صراع عسكري مباشر بين القوى النووية، وهو أمر محفوف بالعواقب الكارثية.

وأضاف لافروف في رسالة فيديو إلى المشاركين في مؤتمر موسكو لمنع انتشار الأسلحة النووية: "اليوم، لا تزال الولايات المتحدة ودول الناتو التابعة لها، مهووسة بفكرة إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، ومستعدة لمواصلة احتواء بلادنا حتى آخر أوكراني".

وأشار لافروف إلى أن "أكثر ما يثير القلق هو أن الثلاثي النووي بالذات في الغرب يغالي في دعم نظام كييف الإجرامي، ويعتبر المبادر الرئيس لمختلف الخطوات الاستفزازية"، مؤكدا أن "روسيا ترى في ذلك مخاطر استراتيجية جدية، تؤدي إلى زيادة مستوى الخطر النووي".

بولندا قلقة

ويرى الخبير في الشؤون العسكرية أليكسي ليبيديف، أن طلب بولندا بنشر صواريخ نووية ينبع من "قلق واضح وهستيريا غير مبررة من أي تحرك روسي"، مشيرا إلى أن وارسو تضغط على الأعضاء في الناتو وعلى رأسهم الولايات المتحدة لمشاركتها قلقها، وبالتالي نشر رؤوس نووية حربية.

وأشار ليبيديف في حديث لـ"إرم نيوز"، إلى أن "بولندا التي تملك حدودا مع مقاطعة كالينينغراد الروسية ترى أن هذه المقاطعة تشكل خطرا عليها خاصة وأن روسيا ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا اتخذت بعض الإجراءات العسكرية الردعية".

ولفت إلى أن قيام روسيا بإرسال شحنة من الأسلحة النووية إلى بيلاروسيا، دفع بولندا إلى المطالبة بتحرك ردعي.

وتابع قائلا: "هناك مفهوم سياسي حاضر في أذهان الساسة البولنديين وهو التخوف من كل شيء روسي، وإذا لاحظنا فإن هذه الدولة هي الأكثر مغالاة في العداء لروسيا ولطالما تدفع الناتو للدخول بصدام مباشر معها لذلك لا أحد يستبعد أي تحركات أو تصريحات من هذه الدولة".

ونوّه الخبير الروسي إلى أن "هناك حالة من الغيرة لدى بولندا، فهي ترى أن مليارات الدولارات تذهب إلى أوكرانيا على حساب حماية دول الناتو نفسها خاصة القريبة من روسيا، ولطالما طالبت بإيجاد حالة من الاتزان بين دعم كييف ودعم دول الناتو الشرقية".