كيف فشلت أمريكا في دفع السودان نحو الديمقراطية؟

أفاد تقرير أمريكي أن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين فشلوا في دفع السودان نحو "الديمقراطية المزعومة"، واتهمهم بـ"العمل مع جنرالين متنافسين بدلًا من منح السلطة إلى إدارة مدنية، ما أدى في نهاية المطاف إلى اندلاع حرب أهلية دامية منتصف الشهر الماضي".

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في تقريرها، إن "جهود الولايات المتحدة وحلفاءها لجعل السودان بلدًا ديمقراطيًّا باءت بالفشل، وتسببت في نشوب الحرب الدائرة بالبلاد بين الجيش بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، والتي راح ضحيتها المئات ونزح مئات الآلاف".

ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم، إن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وشركاءها "كانت ساذجة بشأن نوايا اثنين من الجنرالات المتنافسين، وفشلت في تمكين القادة المدنيين".

وأوضحت أن الفشل الغربي يأتي بعدما اعتقد دبلوماسيون أمريكيون قبل أيام فقط من اندلاع الحرب، أن السودان على وشك التوصل إلى "اتفاق اختراق من شأنه أن يدفع انتقال البلاد من العسكرية إلى الديمقراطية الكاملة، والوفاء بمطالب ثورة 2019".