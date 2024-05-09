بعمر 18 عامًا.. أصغر أبناء ترامب يدخل المعترك السياسي

بعد أن اختير كمندوب عن ولاية فلوريدا في مؤتمر الحزب الجمهوري، دخل بارون ترامب، أصغر أبناء الرئيس السابق دونالد ترامب المعترك السياسي بعمر 18 عامًا، رغم عدم تخرجه بعد من المدرسة الثانوية، وفقًا لتقرير نشرته مجلة "بوليتيكو" الأمريكية.

واختار الحزب الجمهوري في فلوريدا، الابن الأصغر للرئيس السابق، كأحد مندوبي الولاية العموميين في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، المقرر انعقاده في يوليو المقبل.

كما اختار الحزب أبناء ترامب الآخرين كمندوبين، بما في ذلك إريك ترامب، كرئيس للوفد -الذي يعني أنه سيزكي اسم والده للترشح في الانتخابات- ودونالد ترامب جونيور، وتيفاني وزوجها مايكل بولوس.

وقال مسؤول في حملة ترامب، وفق المجلة، إن بارون "مهتم للغاية بالعملية السياسية في بلادنا".

والمندوبون هم الأفراد الذين يمثلون ولايتهم أو مجتمعهم في مؤتمر الترشيح الرئاسي للحزب، إذ يختار هؤلاء مرشحًا رئاسيًّا لتمثيل الحزب في الانتخابات العامة في نوفمبر.