خبراء: "إف 16" الأمريكية لن تغير مجرى حرب أوكرانيا

يرى خبراء روس أن الإمكانات العسكرية الروسية ستكون قادرة على إسقاط مقاتلات إف 16 الأمريكية الصنع التي ستستخدمها أوكرانيا قريبًا خلال أشهر معدودة، ولن تؤثر على سير الحرب الروسية في أوكرانيا.

وبين الخبراء الذين تحدثوا لـ"إرم نيوز"، أن استخدام هذه المقاتلات سيفتح الباب أكثر لاحتمالية نشوب صدام مباشر مع الغرب والولايات المتحدة الامريكية.

وقال الخبير العسكري الروسي فلاديسلاف شوريغين عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، إن الجيش الأوكراني سيشن أول غاراته باستخدام مقاتلات "إف – 16" ضد الجيش الروسي خلال الشهر الجاري.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية وضعت خطة للحرب في أوكرانيا، وأنه سيُشكّل فريقًا أُمميًا للطيارين المتطوعين الذين لديهم خبرة قيادة طائرات "إف – 16"، وقد أطلق على هذا السرب "لافايت".

صيد سهل

يقول الخبير في الشؤون العسكرية أوليغ كوستيوتشينكو، في حديثه لـ"إرم نيوز"، إن "عملية مواجهة المقاتلات الهجومية للعدو يتم عبر طريقين الأول عبر مقاتلات حربية والثاني عبر الدفاعات الجوية، وروسيا تملك الإمكانات العسكرية اللازمة لاسقاط هذه الطائرات خلال أشهر قليلة".

ويتابع " لدينا سوخوي 35 وميغ بنسختيها 29-31، نستطيع صيد الطائرات الأمريكية بسهولة في الجو لما تملكه هذه المقاتلات من قدرة صاروخية وإمكانية مناورة لا مثيل لها، ومن الأرض يمكن لأنظمة الدفاع الجوي من طراز "اس-400" أن تحول مقاتلات اف-16 إلى قطع صغيرة في الهواء في حال كانت بعيدة عن بطارية الدفاع الجوي بمدى 400 كيلو متر".