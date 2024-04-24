زيارة علنية نادرة.. مسؤولون من كوريا الشمالية يصلون إلى إيران

أفادت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية اليوم الأربعاء بأن وفدا من بيونغ يانغ برئاسة وزير التجارة الدولية يزور إيران حاليا، وذلك في تقرير علني نادر عن تعاملات البلدين اللذين يُعتقد بأن لهما علاقات عسكرية سرية.

ونقلت رويترز عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن وزير العلاقات الاقتصادية الخارجية يون جونغ هو غادر بيونغ يانغ أمس الثلاثاء جوا على رأس وفد وزاري لزيارة إيران، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

‬ويُشتبه منذ فترة طويلة بأن كوريا الشمالية وإيران تتعاونان في برامج الصواريخ الباليستية، وربما تتبادلان الخبرات الفنية والمكونات التي تدخل في تصنيعها.